Тепло и дожди остались в Москве

Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 27 июня столичный регион обойдут стороной активные атмосферные фронты. И все же в утренние часы сохранится вероятность небольших дождей.

"Днем на фоне роста атмосферного давления распогодится, а температурный фон будет соответствовать норме", – пишет газета "Известия" со ссылкой синоптиков. Воздух прогреется до +21...+23. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.