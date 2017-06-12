День России в центре столице уже отметили 30 тысяч человек

Праздник "Времена и эпохи", который начался на Тверской улице столицы, посетили уже 30 тысяч человек. Такие данные приводит Главного управления МВД по Москве.

Там также рассказали, что в рамках фестиваля реконструкторов работает 17 тематических зон. В их числе "Дьяковская культура", "Русь и соседи", "Эпоха Петра I", площадка, посвященная Отечественной войне 1812 года, "СССР в 30-е годы", а также тематические зоны, посвященные современной жизни страны.

На Тверской представлены лучшие наработки в ремеслах и шоу-программах, реконструкторы представляют свои исторические проекты. Все гости могут погрузиться в различные эпохи и становятся непосредственными участниками происходящего действа, мастер-классов. Людой желающий может также сфотографироваться в исторических костюмах, попробовать блюда исторической гастрономии.



В рамках торжеств в Театральном проезде будет представлена специальная конная программа. Участие в ней, отмечает ТАСС, примут представители Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды "Традиции конной России".

На Триумфальной площади еще утром начал работу фестиваль искусств "Черешневый лес". Здесь же расположилась выставочная экспозиция Третьяковской галереи "Искусство ХХ века".

По данным столичного главка МВД, за первый час работы площадок их посетили около 30 тысяч москвичей и гостей города.