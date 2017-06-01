Полицейского заподозрили в увлечении БДСМ

Полицейского Ивана Боброва, награжденного медалью за подвиг при задержании преступника, заподозрили в увлечении БДСМ-культурой. На его странице в социальных сетях указаны шокирующие подробности жизни вне отделения правоохранительных органов.

Иван Бобров прославился в правоохранительных органах после того, как он проехал два километра проехал на капоте автомобиля при задержании женщины, подозреваемой в хранении наркотиков. За этот подвиг он был удостоен медали. Коллеги знают его как профессионала, поэтому после полученной информации о деятельности сержанта в свободное время в ведомстве разгорелся скандал, передает телеканал "РЕН ТВ".

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов регулярно публикует на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографии оружия и видеозаписи порнографического содержания. Среди различных интересов сержанта, таких как горный туризм и стрельбы из лука, указаны БДСМ и покер.

Также на странице Ивана Боброва содержится и упоминание экстремистских материалов. В частности, по данным СМИ, среди его любимых книг указана работа Адольфа Гитлера "Моя борьба", распространение которой запрещено на территории России. Среди его "друзей" в социальной сети также есть человек, скрывающийся под именем фюрера, а в поле "мировоззрение" указан неонацизм.

Руководитель пресс-службы столичного главка МВД Александр Князев прокомментировал содержание страницы сержанта в социальной сети. "По данному факту проводится проверка по результатом которой будет принято решение в соответствии с законом", – пояснил он.

Напомним, в апреле 2017 года стало известно, что ирландский патрульный опробовал себя в амплуа порноактера. Он занялся любовью на камеру на служебном автомобиле, после чего видеозапись его любовных утех была опубликована на популярном сайте для взрослых. Коллеги правоохранителя отметили, что он может попасть в неприятности, так как он мог нанести ущерб ведомственной машине.