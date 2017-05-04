Раскрыто новое место жительства Павла Дурова

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров поселился в Финляндии. Узнать новое место жительства создателя соцсети удалось благодаря финансовой отчетности компании Telegram Messenger LLP, которая владеет одноименным мессенджером, пишет газета "Известия".

В документе Дуров указан как человек, контролирующий компанию. Также в отчете указано, что программист является гражданином Сент-Китса и Невиса.