Раскрыто новое место жительства Павла Дурова

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров поселился в Финляндии. Узнать новое место жительства создателя соцсети удалось благодаря финансовой отчетности компании Telegram Messenger LLP, которая владеет одноименным мессенджером, пишет газета "Известия".
В документе Дуров указан как человек, контролирующий компанию. Также в отчете указано, что программист является гражданином Сент-Китса и Невиса.
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