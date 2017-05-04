Художник Павленский получил политическое убежище во Франции

Скандально известный художник-акционист Петр Павленский получил политическое убежище во Франции, сообщает Twitter агентства AFP. Между тем адвокат художника данную информацию не подтвердил. "Я не в курсе получения Павленским убежища и не знаю, откуда СМИ взяли такую информацию", – цитирует "Газета.ру" правозащитника.

#BREAKING Controversial Russian artist Pavlensky wins asylum in France: lawyer — AFP news agency (@AFP) 4 мая 2017 г.

Павел Павленский получил известность после нескольких громких акций. В октябре 2014 года он отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, а в ноябре 2015 года художник поджог входную дверь главного здания ФСБ в столице. В России в отношении Павленского возбуждено уголовное дело по статье "Побои".