В России собрали "убийцу" Boeing

Первый экземпляр самолета МС-21, который называют убийцей Boeing, покинул сборочный цех. Лайнер поднимется в небо в мае.

Создатели MC-21 начали подготовку к испытательному полету. В том, что лайнеру удастся подняться в небо, специалисты не сомневаются.

"Вопрос только в том, будет ли самолет соответствовать расчетным характеристикам. Это покажут предстоящие летные испытания", – рассказал главный редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей Синицкий. Пробный полет должен пройти до конца весны 2017 года.

Первые образцы МС-21 будут переданы "Аэрофлоту". Планируется, что отечественная машина составит конкуренцию таким популярным моделям, как Airbus A320 и Boeing 737. Компания "Иркут", которая создает лайнер, обсуждает последние детали сделки с крупнейшим российским авиаперевозчиком, сообщает газета "Известия".

"Проходят встречи со специалистами авиакомпании, отвечающими за качество обслуживания, пилотами, бортпроводниками, техниками. Также обсуждаются условия послепродажного обслуживания", – заявили в организации. В компании не исключили, что установят в самолете дополнительное оборудование, например, системы развлечения пассажиров.

Если с МС-21 все получится, России удастся отвоевать 10% рынка, полагают эксперты. В итоге это позволит стране вступить в элитный клуб авиапроизводителей и, как настаивал премьер-министр Дмитрий Медведев, закрепиться в нем.

Однако не все разделяют оптимизм специалистов относительно возможностей МС-21. Скептически к новинке отнесся бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

"Мы как профессионалы будем его воспринимать как самолет, а не как разговор, после того как он взлетит – то есть подтвердит верность теоретических аэродинамических расчетов и прочность на практике. Когда пройдет сертификацию и получит документ "Государственный сертификат России", – цитирует эксперта НСН.