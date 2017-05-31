Путин утешил расплакавшегося в Кремле малыша

Трогательный инцидент произошел в Кремле во время вручения ордена "Родительская слава". Президент России Владимир Путин утешил трехлетнего мальчика, который расплакался прямо на сцене.

Когда семья Стригалевых торжественно вышла на сцену для получения награды от главы государства, один из десяти ее детей внезапно начал плакать. Мама взяла на руки трехлетнего малыша, но это не помогло ему успокоиться.

Тогда мальчика попытался успокоить Владимир Путин, погладив по голове. Однако, к сожалению, малыш так и продолжил плакать. Наверняка спустя годы мальчик будет гордиться тем, что ему уделил внимание сам президент России.

Напомним, в канун Дня защиты детей Путин провел церемонию вручения ордена "Родительская слава" в Кремле. Награды удостоились многодетные семьи из восьми регионов.

Помимо родителей и их детей, в торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Ольга Голодец, глава образовательного ведомства Ольга Васильева, зампред Госдумы Ирина Яровая, детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Кроме того, на мероприятии присутствовали главы регионов, откуда прибыли многодетные семьи.



46-летний работник судоходной компании "Башволгатанкер" Сергей Стригалев и его супруга Елизавета приехали на награждение из Ярославской области. Но прибыли они в Москву не одни: вместе с ними их десять детей, старшему из которых 24 года, а самому младшему – всего лишь три.