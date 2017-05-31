Путин утешил расплакавшегося в Кремле малыша

Смертельный ураган в Москве Итоги расследования крушения Ту-154 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 31 мая
Лента новостей
23:00
Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой
22:33
Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном
21:48
Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
21:31
Разработана новая схема повышения пенсионного возраста
21:24
В центре Москвы водитель пытался сбить пешеходов
21:13
Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики
21:00
АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль
20:57
Соцсеть "ВКонтакте" оповестила москвичей о шторме
20:42
ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону
20:30
На станции метро Сходненская погибла девушка
20:14
В Иркутске пройдет акция ОНФ "Посади дерево"
19:50
В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда
19:47
В России появится движение "За реальные дела!"
19:17
55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна
19:16
ЕС внезапно встал на сторону Украины в газовой войне с Россией
18:47
Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu
18:38
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
18:20
В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
18:11
Размер пенсий может увеличиться на 30%
18:09
Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
17:43
Audi A4 Quattro S-Line: Красота спасет мир
17:29
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
17:24
Плачевное состояние разбившейся на Сейшелах звезды "Дома-2"
17:23
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
17:23
Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой
16:59
Родственники мешают интиму Владимира Левкина
16:45
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
16:41
Трамп оставил Европу без климата
16:24
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
16:15
Яглыч согласился на брак с Рудовой
16:13
Барановская перешла дорогу Рудковской
16:06
Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле
16:01
На сколько подорожает проезд в электричках с июля
15:50
У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим
15:39
Гоша Куценко спасается от болезни
15:30
12 миллионам россиян грозит преждевременная смерть
15:13
Как реновация улучшит жизнь москвичей
15:04
Больной Евгений Осин молит о помощи
14:58
"Бриллиантовая" сумка Hermes продана за $380 тысяч
14:52
Захарова ударила по авторитету Меркель
14:49
МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве
14:40
Родригез паникует из-за внебрачных детей в разных городах
14:34
Ракеты "Калибр" вновь удивили мир
14:29
Россия представила виртуальный кинотеатр "Мульт VR"
14:19
У голливудской актрисы рецидив рака груди
14:16
Москвичей предупредили о новом урагане
14:07
Полуголый британский повар бьет рекорды YouTube
14:07
Полковник ГИБДД насмешил танцем с Глюк'oZой
14:03
В Москве объявился серийный маньяк-насильник
13:56
Михаил Муромов о сломанной с детства психике
13:55
Вскрылись доказательства вины Украины в крушении MH17
13:54
В Москве отравили и изнасиловали бизнесвумен
13:31
Раскрыта серьезная уязвимость "Сбербанк Онлайн"
13:11
Анна Седокова признала свое поражение
13:05
Число жертв теракта в Кабуле приблизилось к 100
13:04
89-летняя Элина Быстрицкая осталась в одиночестве
12:57
Что получат москвичи от реновации
12:51
Путин сделал шаг навстречу Эрдогану
12:43
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
12:29
Полиция расследует смерть трех неопознанных свиней
12:18
Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото
12:07
Вся правда о реновации в Москве
11:53
Киев нашел способ достать "Газпром"
11:48
Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей
11:42
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
11:25
На козырьке подъезда на юго-востоке Москвы нашли труп
11:22
Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы
11:16
Роскомнадзор требует премиум-подписку на порно
11:14
В клинике в центре Москвы скончалась пациентка
11:07
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
10:57
Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым
10:46
Как "русский Хатико" помог спасти ребенка
10:43
Россияне стали реже травиться алкоголем
10:39
Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием (видео)
10:31
Перекись водорода и ее необычные свойства
10:25
В подвале кладбища в Москве нашли полуголую женщину в крови
10:20
Как блондинки изменили мир
10:18
Что известно о свадьбе Тарасова и Костенко
10:01
У чиновника из Архангельска конфисковали баню
10:00
Синоптики рассказали о последнем дне весны
09:51
Связанные обетом молчания дети создали тайный кран-чат
09:39
Пьяный водитель спрятался в детском саду после безумной погони
09:30
Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника
09:22
Окровавленная голова Трампа вызвала скандал в США
09:19
Злостные курильщики принесли в бюджет 121 миллион
09:15
Принцессу Диану перед смертью посадили в старое корыто
08:57
Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря
08:38
Мать запретила приближаться к Василию Степанову
08:34
Синоптики устроили перепалку с МЧС из-за урагана-убийцы
08:30
Мощный взрыв прогремел в Кабуле
08:26
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
08:21
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
08:13
Путин сделал признание о Трампе
07:52
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
00:12
В МЧС объяснили отсутствие sms-предупреждений об урагане
22:59
Что прячут в конверте "Секрета на миллион"
21:59
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
21:56
Роман Павлюченко перешел в ФК "Арарат"
21:52
Как живет Анна Ковальчук
21:48
Московское метро избавят от аудиорекламы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
Общество

Путин утешил расплакавшегося в Кремле малыша

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Трогательный инцидент произошел в Кремле во время вручения ордена "Родительская слава". Президент России Владимир Путин утешил трехлетнего мальчика, который расплакался прямо на сцене.
прочитано 491 раз

Когда семья Стригалевых торжественно вышла на сцену для получения награды от главы государства, один из десяти ее детей внезапно начал плакать. Мама взяла на руки трехлетнего малыша, но это не помогло ему успокоиться.

ПО ТЕМЕ

Многодетные семьи получили награду из рук президента

Путин в восхищении от российских мультфильмов

Видео Путина с птицей порадовало россиян

Тогда мальчика попытался успокоить Владимир Путин, погладив по голове. Однако, к сожалению, малыш так и продолжил плакать. Наверняка спустя годы мальчик будет гордиться тем, что ему уделил внимание сам президент России. 

Напомним, в канун Дня защиты детей Путин провел церемонию вручения ордена "Родительская слава" в Кремле. Награды удостоились многодетные семьи из восьми регионов. 

Помимо родителей и их детей, в торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Ольга Голодец, глава образовательного ведомства Ольга Васильева, зампред Госдумы Ирина Яровая, детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Кроме того, на мероприятии присутствовали главы регионов, откуда прибыли многодетные семьи. 

46-летний работник судоходной компании "Башволгатанкер" Сергей Стригалев и его супруга Елизавета приехали на награждение из Ярославской области. Но прибыли они в Москву не одни: вместе с ними их десять детей, старшему из которых 24 года, а самому младшему – всего лишь три. 

Автор: Светлана Сидорчук31 мая 2017, 21:51

комментарии

Политика

В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
Трамп публично осадил Меркель
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Шоу-бизнес

55-летняя жена Виторгана высказалась о предстоящих родах
Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном
Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой

Проишествия

В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)

Lifestyle

Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Шоу-бизнес

Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото

Артистка недовольна вмешательством в свою частную жизнь
Шоу-бизнес

У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим

В Сети появилось видео певицы и ее спутника
Шоу-бизнес

Барановская перешла дорогу Рудковской

В светской тусовке кипят страсти из-за завидной невесты
Hi-tech

Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле

По словам бизнесмена, "не нужно никуда идти", чтобы обнаружить внеземную жизнь

Гороскоп

Любовный гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина

Фоторепортажи

Шпица и Лель оторвались на девичнике Гай Германики
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
Звездные любители крутых машин
Самые соблазнительные платья Канн

Спорт

Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru