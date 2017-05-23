Окончательное обвинение Улюкаеву официально подтвердили

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета предъявило бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность России, в особо крупном размере", передает "Газета.ru" со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. Ранее эта информация распространялась в СМИ со слов источника в правоохранительных органах.

