Названа дата отключения отопления в Москве

В департамента ЖКХ города Москвы рассказали о начале отключения отопления. Процедура начнется в 8 утра 18 мая.

"В течение пяти дней от тепла последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения", – рассказал руководитель департамента Павел Ливинский. Отключение отопления производится в связи с благоприятными погодными условиями, передает "Интерфакс".