Самый большой в мире кот набрал 14 кг на сырой кенгурятине

Кот породы мейн-кун живет в австралийском Мельбурне. У рыжего гиганта есть страничка в Instagram с тысячами подписчиков и более восьми миллионов просмотров суммарно по всей Сети.

В среднем коты весят от трех до пяти килограммов. Этот же гигант по имени Омар набрал 14, а в длину вырос до 120 сантиметров, сообщает The Telegraph.

I have grown! I am now more than twice as big as Penny! #mainecoonsofinsta #mainecoon #sheltie #shetlandsheepdog #instacoon #instasheltie #sheltiesofinstagram Публикация от Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) Май 3 2017 в 8:14 PDT

Живет он в австралийском Мельбурне. Его хозяйка Стефи Херст уже отправила заявку в Книгу рекордов Гиннеса, куда ее любимец Омар может быть занесен как самый рослый кот на Земле.

Happy #Caturday! �� Публикация от Omar the Maine Coon (@omar_mainecoon) Май 5 2017 в 5:17 PDT

Основной рацион кота составляет сырое мясо кенгуру, – рассказала Стефи. Впрочем, в Австралии кенгурятина достаточно распространена.

Сейчас самым большим в мире считается мейн-кун из метрополии. Длина кота-чемпиона из Великобритании составляет 118,33 сантиметра. Стефи Херст уверена, что Омар побил этот рекорд.