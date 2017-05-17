Самый большой в мире кот набрал 14 кг на сырой кенгурятине
В среднем коты весят от трех до пяти килограммов. Этот же гигант по имени Омар набрал 14, а в длину вырос до 120 сантиметров, сообщает The Telegraph.
Живет он в австралийском Мельбурне. Его хозяйка Стефи Херст уже отправила заявку в Книгу рекордов Гиннеса, куда ее любимец Омар может быть занесен как самый рослый кот на Земле.
Основной рацион кота составляет сырое мясо кенгуру, – рассказала Стефи. Впрочем, в Австралии кенгурятина достаточно распространена.
Сейчас самым большим в мире считается мейн-кун из метрополии. Длина кота-чемпиона из Великобритании составляет 118,33 сантиметра. Стефи Херст уверена, что Омар побил этот рекорд.
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