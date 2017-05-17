Ведущий в прямом эфире случайно схватил даму за грудь
Журналист брал интервью у политического эксперта Нормана Смита на улице английского города Брадфорд, передает The Guardian. Во время съемки в кадр неожиданно влезла случайная прохожая, произнеся "абсолютно фантастически".
Чтобы не отвлекаться на неадекватную даму, Браун не глядя попытался отодвинуть ее из поля зрения камеры. При этом рука ведущего наткнулась на грудь женщины. Вероятно, это оскорбило прохожую, и она ударила журналиста.
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