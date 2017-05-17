В Москве на день закроют четыре станции метро

В воскресенье, 21 мая, в столице будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии метро. "Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути", – сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного метрополитена.

В течение дня не будет осуществляться движение поездов от "Проспекта Мира" до "Октябрьской". Всего закроют четыре станции.