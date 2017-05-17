В Москве на день закроют четыре станции метро

В воскресенье, 21 мая, в столице будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии метро. "Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути", – сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного метрополитена.
В течение дня не будет осуществляться движение поездов от "Проспекта Мира" до "Октябрьской". Всего закроют четыре станции.
В ближайшее воскресенье, 21 мая, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии pic.twitter.com/jcaefWGBQc— Московское метро (@MetroOperativno) 17 мая 2017 г.
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