В Таиланде активно очищают Сеть от полуобнаженных фото короля

Тайские чиновники угрожают выдвинуть обвинения против соцсети Facebook, если из нее не будут удалены все провокационные изображения короля страны Махи Вачиралонгкорна. Кроме того, власти требуют удалить все видеозаписи и комментарии, критикующие необычный внешний вид короля.

64-летний Маха Вачиралонгкорн попал в поле зрения журналистов летом прошлого года, за несколько месяцев до своей коронации. Тогда будущего главу государства заметили в аэропорту Мюнхена в весьма странном виде.

Маха разгуливал по залу в очень коротком желтом топе, полностью обнажающим живот и множество цветных крупных татуировок. Довершали необычный наряд Махи обтягивающие брюки. Представителя королевской семьи сопровождала женщина, тело которой также щедро украшали татуировки.

После того, как снимки попали в Сеть, власти Таиланда потребовали удалить весь этот провокационный контент. Дело в том, что в стране очень трепетно относятся к главе государства. В частности, его оскорбление карается тюремным заключением.

Однако, как сообщат The Thelegram, спустя год после инцидента, скандальные снимки до сих пор можно встретить в соцсети Facebook. На данный момент, программа насчитывает 131 запрещенных постов.

"Если останется хотя бы одна страница с подобным содержанием, мы будем обсуждать, какие правовые шаги предпринять против Facebook Таиланда", – заявил Тарком Тантасит, генеральный секретарь Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям.