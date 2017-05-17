В Таиланде активно очищают Сеть от полуобнаженных фото короля
64-летний Маха Вачиралонгкорн попал в поле зрения журналистов летом прошлого года, за несколько месяцев до своей коронации. Тогда будущего главу государства заметили в аэропорту Мюнхена в весьма странном виде.
Маха разгуливал по залу в очень коротком желтом топе, полностью обнажающим живот и множество цветных крупных татуировок. Довершали необычный наряд Махи обтягивающие брюки. Представителя королевской семьи сопровождала женщина, тело которой также щедро украшали татуировки.
После того, как снимки попали в Сеть, власти Таиланда потребовали удалить весь этот провокационный контент. Дело в том, что в стране очень трепетно относятся к главе государства. В частности, его оскорбление карается тюремным заключением.
Однако, как сообщат The Thelegram, спустя год после инцидента, скандальные снимки до сих пор можно встретить в соцсети Facebook. На данный момент, программа насчитывает 131 запрещенных постов.
"Если останется хотя бы одна страница с подобным содержанием, мы будем обсуждать, какие правовые шаги предпринять против Facebook Таиланда", – заявил Тарком Тантасит, генеральный секретарь Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям.
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