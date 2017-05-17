На Москву надвигается новый шторм

В столице второй день подряд действует штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в течение ближайших часов в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, пишет "АиФ".
Синоптики рекомендуют горожанам избегать шатких конструкций. Водителей попросили по возможности не ставить автомобили рядом с деревьями и непрочными рекламными объектами.
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