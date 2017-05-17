В метро Москвы появится настольный футбол

В столичном метро разместят столы для настольного футбола. Их установят к Кубку конфедераций. Столы появятся 10 июня в переходе между станциями "Площадь Революции" и "Театральная", а также в переходе между "Пушкинской" и "Чеховской", передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.
Поиграть в настольный футбол пассажиры подземки смогут бесплатно. Для создания спортивного настроения в игровой зоне разместят стенды для фотографий, а на полу наклеят изображение футбольного газона.
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