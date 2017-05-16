"Русских пьяниц" назвали вымирающим видом

Похоже, стереотип о том, что Россия – страна пьющих, постепенно исчезает из сознания иностранцев. Финский журналист проанализировал образ типичного "человека в камуфляже", назвав его вымирающим культурным видом.

Своими новыми впечатлениями о России поделился корреспондент Helsingin Sanomat Пекка Хакала. Журналист рассказал о том, как ездил в нашу страну во время майских праздников. Недалеко от въезда в Московскую область к нему подошел пьяный и грязный "человек в камуфляже", который, по мнению автора, "воплощение того, что финны думают о русских мужчинах".

"Я упал в реку“, – объяснил мужчина состояние своей одежды и начал бесконечную болтовню… Спустя какое-то время человек в камуфляже отправился проверять сети, очевидно, установленные незаконно, и снова упал в реку", – описал Хакала типичного "русского мужика".

Вместе с тем, автор подчеркивает, что теперь в России отношение к алкоголю поменялось и такого "человека в камуфляже" уже нельзя назвать типичным представителем нации. "От предрассудков отказываться тяжело, но иногда в них все-таки следует вносить коррективы. Человека в камуфляже можно назвать исчезающей народной традицией", – подчеркнул он в статье.

По мнению Хакалы, русские пьют больше, чем финны, однако с середины прошлого десятилетия уровень потребления спиртного снизился. "Россию теперь тяжело назвать страной водки, поскольку водку с ее господствующих позиций смещает потребление пива", – добавил он.

Журналист отмечает, что многие жители российских городов хорошо зарабатывают, а потому у них нет потребности "заливать" тяжелую судьбу водкой. "Именно из-за них сократилось потребление спиртного в стране в целом. По мнению современной молодежи, выпивать – не очень-то здорово", – заключает автор.