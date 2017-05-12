Главе лопнувшего Внешпромбанка дали девять лет тюрьмы

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам заключения в колонии общего режима, передают "Ведомости". Следствие установило, что Маркус вместе со своим братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым к маю 2009 года создали организованную группу, которая по подложным документам оформляла заведомо невозвратные кредиты, списывала денежные средства со счетов вкладчиков, а также выдала займы 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. На момент отзыва лицензии у Внешпромбанка в январе 2016 года "дыра" в его капитале, по оценке ЦБ, составляла свыше 187 миллиардов рублей. На суде Лариса Маркус признала свою вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке.