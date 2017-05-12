Ливневую канализацию в Москве приведут в порядок

Согласно общему годовому плану "Мосводостока" в 2017 году в столице должен пройти плановый ремонт ливневой канализации по 250 адресам. Из них 119 – проблемные места, где неоднократно фиксировались подтопления.
"Перечень работ включает реконструкцию водостоков и развитие сети со строительством новых участков там, где это необходимо", – цитирует генерального директора ГУП "Мосводосток" Константина Ишханяна официальный сайт мэра и правительства Москвы. Общая протяженность "ливневки" в столице превышает семь тысяч километров.
Dni.Ru поговорили об операциях Примадонны с экспертом
Президент Украины восторженно воспринял известие об одобрении безвизового режима с ЕС
Актриса призналась, что в жизни выглядит вовсе не так эффектно, как на глянцевых снимках
Некоторые домашние питомнцы оказываются физически несовместимы для жизни с хозяевами