Ливневую канализацию в Москве приведут в порядок

Согласно общему годовому плану "Мосводостока" в 2017 году в столице должен пройти плановый ремонт ливневой канализации по 250 адресам. Из них 119 – проблемные места, где неоднократно фиксировались подтопления.

"Перечень работ включает реконструкцию водостоков и развитие сети со строительством новых участков там, где это необходимо", – цитирует генерального директора ГУП "Мосводосток" Константина Ишханяна официальный сайт мэра и правительства Москвы. Общая протяженность "ливневки" в столице превышает семь тысяч километров.