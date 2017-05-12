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Как москвичи пережили майский буран

Фото: instagram.com/dugina_
Вечером 11 мая в столице вновь выпал снег. Жители Москвы опубликовали в социальных сетях истории о том, как провели последние несколько дней.
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В ряде районов Москвы после прошедшего майского бурана даже образовался снежный покров. Это стало поводом разместить фото и посты в социальных сетях, смысл которых сводится к переосмыслению выражения "не май месяц".

Синоптики предсказывали погодные аномалии как в столице, так и в Подмосковье. "Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так – осадки в виде дождя… Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров. Это довольно редкое явление для этих чисел мая", – цитирует РИА Новости представителя городского метеобюро.

Добавим, что за первую декаду мая в столице выпала практически месячная норма осадков. При этом 10% от этого количества пришлось на вечер 11 числа. Неожиданное выпадение снега привело к массовым задержкам рейсов в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

Маська��#кошки #зима #снег

Публикация от lina (@liza_khachukaeva)

Жители столицы рассказали, что из-за майского бурана были вынуждены остаться дома в ожидании теплой весны. В то же время многие шутники отметили, что это не конец прошлого зимнего сезона, а начало следующего. "Снег уже пошел, а новогоднего настроения все нет", – написал один из пользователей Сети.

Не смогли удержаться  от комментариев и многие известные люди. "Снег и +1. Сюр какой-то", – написал в социальной сети Twitter помощник министра здравоохранения России Никита Одинцов.

Тем не менее многие обрадовались выпавшему снегу и отметили, как красивы заснеженные цветы. Подобную точку зрения в Twitter выразили и представители Министерства природы России.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что осадки в столице сохранятся до конца месяца. Однако, по предварительным прогнозам, уже к 20 мая температура воздуха достигнет отметки в +26 градусов, а на следующей день потеплеет почти до +30.

Автор: Константин Улюкаев12 мая 2017, 11:27
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