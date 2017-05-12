Как москвичи пережили майский буран
В ряде районов Москвы после прошедшего майского бурана даже образовался снежный покров. Это стало поводом разместить фото и посты в социальных сетях, смысл которых сводится к переосмыслению выражения "не май месяц".
Одевайтесь теплее, не май месяц все таки— Мария Гусар (@TequilaViva) 3 мая 2017 г.
Сегодня в Москве не май месяц... pic.twitter.com/yiV7hA0JKf— Максим Каммерер (@maks_kammerer) 11 мая 2017 г.
Синоптики предсказывали погодные аномалии как в столице, так и в Подмосковье. "Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так – осадки в виде дождя… Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров. Это довольно редкое явление для этих чисел мая", – цитирует РИА Новости представителя городского метеобюро.
Дед, снег, май pic.twitter.com/wgu2YkfqYe— Geraldos! (@geraldos4) 11 мая 2017 г.
Москва 8 мая 2017. Сюрпризы погоды! Снег в мае. pic.twitter.com/x9SaG42mKA— ElenaK (@karpenkopolik) 11 мая 2017 г.
Добавим, что за первую декаду мая в столице выпала практически месячная норма осадков. При этом 10% от этого количества пришлось на вечер 11 числа. Неожиданное выпадение снега привело к массовым задержкам рейсов в аэропортах Шереметьево и Домодедово.
прилетела в Россию— lada (@GodSaveDorks) 9 мая 2017 г.
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Идёт снег
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Настроение вернуться в аэропорт и улететь отсюда навсегда
Жители столицы рассказали, что из-за майского бурана были вынуждены остаться дома в ожидании теплой весны. В то же время многие шутники отметили, что это не конец прошлого зимнего сезона, а начало следующего. "Снег уже пошел, а новогоднего настроения все нет", – написал один из пользователей Сети.
СНЕГ УРА С НОВЫМ ГОДОМ— аннет (@anvrnk) 9 мая 2017 г.
В этом году такой ранний первый снег знаете ������— lina (@tr6L1) 11 мая 2017 г.
Не смогли удержаться от комментариев и многие известные люди. "Снег и +1. Сюр какой-то", – написал в социальной сети Twitter помощник министра здравоохранения России Никита Одинцов.
Москва сейчас. Ещё немного и фразу "не месяц май на улице" можно отменять. Снег и +1. Сюр какой-то. pic.twitter.com/vVa3pGvX8K— Никита Одинцов (@NikitaOdintsov) 11 мая 2017 г.
Тем не менее многие обрадовались выпавшему снегу и отметили, как красивы заснеженные цветы. Подобную точку зрения в Twitter выразили и представители Министерства природы России.
Поздний майский снегопад превратил национальный парк «Шушенский бор» (Красноярский край) в зимнюю сказку— Минприроды России (@MNR_Government) 4 мая 2017 г.
Фото Элинор Пэйт pic.twitter.com/Xr5QxcP0oi
Снегопад! Красота! pic.twitter.com/edrrlUeMge— evilturtle ღELF-SJღ (@elfiksj) 8 мая 2017 г.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что осадки в столице сохранятся до конца месяца. Однако, по предварительным прогнозам, уже к 20 мая температура воздуха достигнет отметки в +26 градусов, а на следующей день потеплеет почти до +30.
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