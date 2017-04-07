Дочь Гречко удивлена госпитализацией отца

Советский космонавт Георгий Гречко был госпитализирован с подозрением на инсульт. Однако для дочери ухудшение здоровья 85-летнего мужчины стало полной неожиданностью.

Как выяснилось, Гречко почувствовал себя плохо ночью 6 апреля. Мужчина жаловался на одышку и боли в груди. Прибывшие на вызов медики решили госпитализировать его в больницу №81 имени Вересаева, сообщает "Московский комсомолец".

В больнице медики заподозрили у космонавта инсульт, в связи с чем назначили ему томограмму головного мозга. К счастью, подозрения врачей не подтвердились. Оказалось, что причиной плохого самочувствия Гречко стало пониженное давление. 7 апреля пожилой мужчина был выписан.

Как рассказала сиделка космонавта, на данный момент его состояние стабилизировалось. Однако инцидент очень перепугал дочь Гречко. Женщина живет отдельно от отца и даже не подозревала о том, что его забрали в больницу. 7 апреля она как раз собиралась приехать к отцу в гости.

Георгий Гречко – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он летал в космос трижды – в 1975, 1978 и 1985 годах. Интересно, что последний полет Гречко совершил уже в преклонном возрасте – 54 года, что говорит о его весьма крепком здоровье.

Кроме того, Гречко увлекается гонками, прыжками с парашютом, а также стрельбой. А еще космонавт с детства коллекционирует марки.