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Актер Борис Щербаков в больнице в тяжелом состоянии
Борис Щербаков был доставлен в клинику в Москве в тяжелом состоянии. После проведенного обследования у популярного актера диагностировали несколько серьезных заболеваний. В настоящее время он находится в стационаре и ему назначен курс длительной терапии.
Ушлые журналисты умудрились взять комментарии у самого Щербакова. Популярный актер настроен оптимистично. Он постарался успокоить многочисленных поклонников. "У меня все хорошо, я в больнице. Меня скоро выпишут. Причин для беспокойства нет", – цитирует Бориса Щербакова Life.ru.
Ранее стало известно, что писатель-сатирик Лион Измайлов был доставлен в одну из ведомственных клиник накануне, 18 января. Выслушав жалобы популярного артиста, врачи положили его в отделение хирургии.
76-летнему писателю назначили консервативное лечение. Для уточнения диагноза ему проведут ряд специальных исследований, одно из которых назначено на 20 января.
А также в ночь на 19 января в больницу попал российский сериальный актер и продюсер фильма "Зверобой" Константин Глушков. Точная причина госпитализации пока неизвестна. При этом выяснилось, что после тщательного обследования Глушкова врачи приняли решение о консервативном лечении без хирургического вмешательства.
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