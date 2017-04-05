Как россияне будут отдыхать в майские праздники

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, сколько в этом году будут отдыхать россияне на майские праздники. Самые длинные выходные будут приурочены к Дню Победы.

Как пояснили в Роструде, в связи с празднованием Первого мая у россиян будут три выходных дня: 29 и 30 апреля, которые придутся на выходные, и понедельник, 1 мая. А по случаю Дня Победы нас ждут еще более длинные каникулы, передает "Интерфакс".

"Два календарных выходных дня – суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с январских праздников, в частности, 7 января 2017 года, который приходился на субботу", – пояснил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Напомним, ранее в Госдуме предложили перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа. По мнению депутата Ивана Сухарева, нынешнее торжество не является национальным. В связи с этим парламентарий предложил вместо Дня защитника Отечества отмечать дореволюционный праздник День памяти русского воинства.

Вместе с тем замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности подчеркнул, что депутаты регулярно выдвигают инициативы о переносе существующих праздников и создании новых. По мнению Андрея Исаева, на этом надо остановиться и оставить перечень праздничных дат в том виде, в каком он существует сейчас.