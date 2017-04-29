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Общество

В Москве объявили штормовое предупреждение

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Росгидромет объявил в Москве штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду и выше.

Предупреждение будет действовать до 20:00 29 апреля. Пешеходам советуют не стоят рядом с рекламными конструкциями и дорожными знаками, а водителям не парковать автомобили под деревьями, передает ТАСС.

29 апреля 2017, 16:48

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