Москвичам пообещали дождливое начало майских праздников

Россияне привыкли готовиться к майским праздникам. В ожидании Дня Труда большинство граждан начнут отдыхать уже 29 апреля, в субботу. Для кого-то праздники могут наступить и вовсе вечером 28-го числа.

Впрочем, надеяться на хорошую погоду не стоит, предупредили синоптики. По данным Гидрометцентра, в последний рабочий день месяца температура воздуха составит +9...+11. Будет не только прохладно, но и дождливо, передает сетевое издание m24.ru.

В ночь на 29 апреля местами еще возможен небольшой дождь, однако день обещает быть солнечным, а воздух может прогреться до +22. В воскресенье, 30 апреля, в Москве будет солнечно и тепло – +23...+24.