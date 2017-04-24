Сотрудница полиции стала стриптизершей ради семейного счастья

Ханна Хейверс сменила службу в полиции на работу в стриптиз-клубе для сохранения семейного счастья. Муж британки поддержал ее решение.

Ханна Хейверс ссорилась с домочадцами, поскольку часто задерживалась на работе. По ее словам, времени на заботу о трех несовершеннолетних детях почти не было: "Служба в полиции приносила много стресса и разрушала наш брак".

Теперь 35-летняя стриптизерша работает 12 дней в месяц и получает пять тысяч фунтов стерлингов (почти 360 тысяч рублей). Четырехминутный танец в обнаженном виде стоит 40 фунтов стерлингов (около трех тысяч рублей). "Жизнь стала гораздо лучше. У меня много постоянных клиентов, и мне действительно нравится моя работа", – рассказала экс-сотрудница полиции.

Примечательно, что ее муж поддержал такое решение. "Она не делает ничего плохого", – уверен Майкл. На вырученные деньги супруги планируют открыть свой танцевальный клуб, передает The Sun.

Ранее один из ирландских патрульных решил попробовать себя в качестве порноактера и занялся любовью с женщиной на служебном автомобиле перед объективом камеры. В профильном ведомстве тогда заявили, что серьезные санкции ему не грозят.

"То, что он сделал, в любом случае глупо, однако это не уголовное преступление", – пояснил источник. По его словам, у стража порядка могут возникнуть неприятности из-за дискредитации образа полицейского.