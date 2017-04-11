Москвичам пообещали потепление до 17 градусов

Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра России, самым теплым днем недели в столице будет 11 апреля. Воздух прогреется до 17 градусов тепла, передает сетевое издание m24.ru. Будет дуть юго-западный ветер, его скорость может достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-745 миллиметров ртутного столба. Местами возможен небольшой дождь. Сообщается, что погода в столичном регионе будет нестабильна из-за атмосферных фронтов северных циклонов.