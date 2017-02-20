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Общество

Девушка-колясочница приняла участие в конкурсе красоты

Фото: GLOBAL LOOK press
Девушка с ограниченными возможностями впервые приняла участие в конкурсе красоты Miss World. Инвалидное кресло не помешало эффектной блондинке чувствовать себя наравне с другими участницами шоу.
прочитано 987 раз

Джастин Кларк приняла участие в региональном финале конкурса, который прошел в австралийском штате Аделаида. 26-летняя девушка не победила, однако она уверена, что сам факт ее участия – огромный шаг вперед в плане развития прав и возможностей для инвалидов, передает Daily Mail. 

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"Коляска не определяет меня как личность и не ограничивает. Я все еще могу быть сильной, женственной и красивой. Я не хочу вспоминать то, что со мной произошло, но хочу стать образцом для подражания для всех молодых женщин, оказавшихся в таком же положении", – сказала Джастин. 

По словам красотки, она намерена и дальше бороться за права людей с ограниченными возможностями. В частности, Джастин будет помогать детской благотворительной организации Children's Charity, с которой сотрудничает конкурс.

Директор Miss World Дебора Миллер также отметила, что участие в конкурсе человека с ограниченными возможностями наглядно показало, что "красота может проявлять себя во всех формах". По результатам голосования жюри финалистами шоу стали Айша Стокер и Софи Ладброк. 

Восхитительная блондинка Джастин оказалась в инвалидном кресле два года назад. При этом. девушка не раскрывает обстоятельства, из-за которых она потеряла возможность самостоятельно передвигаться. 

Автор: Рудольф Великолепный20 февраля 2017, 12:04
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