Девушка-колясочница приняла участие в конкурсе красоты

Джастин Кларк приняла участие в региональном финале конкурса, который прошел в австралийском штате Аделаида. 26-летняя девушка не победила, однако она уверена, что сам факт ее участия – огромный шаг вперед в плане развития прав и возможностей для инвалидов, передает Daily Mail.

"Коляска не определяет меня как личность и не ограничивает. Я все еще могу быть сильной, женственной и красивой. Я не хочу вспоминать то, что со мной произошло, но хочу стать образцом для подражания для всех молодых женщин, оказавшихся в таком же положении", – сказала Джастин.

По словам красотки, она намерена и дальше бороться за права людей с ограниченными возможностями. В частности, Джастин будет помогать детской благотворительной организации Children's Charity, с которой сотрудничает конкурс.

Woman becomes the first contestant in a wheelchair to enter Miss World https://t.co/TloxsUIzds pic.twitter.com/eMUSwHY7SK