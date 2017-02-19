США перебросили ударный флот к Китаю

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США в которую вошли, в частности, авианосец типа "Нимиц" USS Carl Vinson и миноносец USS Wayne E. Meyer 18 февраля приступила к патрулированию в Южно-Китайском море, передает "Газета.ru". При этом в сообщении военного ведомства подчеркивается, что операция является плановой. Тем не менее, специалисты отмечают, что переброска ударного флота была произведена на фоне напряженной ситуации по спорным границам в регионе. Предполагаемые сроки окончания патрулирования не сообщаются.

