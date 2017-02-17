До возрождения мамонтов осталось несколько лет

Ученые обещают, что мамонты вновь появятся на Земле уже в ближайшие годы. Исследователи близки к созданию гибридного эмбриона слона и шерстистого мамонта.

Клетка генетического родственника древних мамонтов появится уже через два-три года, сообщает Independent. В дальнейшем ученые смогут вырастить из нее живое существо, сделав таким образом первый шаг к воссозданию вымерших видов животных.

"Наша цель – создать гибридный эмбрион слона и мамонта. На самом деле, скорее всего это будет слон с некоторыми чертами мамонта", – заявил руководящий исследованием профессор Джордж Черч. С начала экспериментов в 2015 году специалисты смогли увеличить долю генома мамонта в эмбрионе с 15% до 45%.

Ученые рассчитывают, что они смогут родить мамонта относительно естественным способом. Изначально генетики планировали имплантировать эмбрион организма в матку слона, однако позднее эту процедуру признали жестокой, так как животное либо погибнет во время операции, либо будет сильно страдать.

Одна из достопримечательностей Магадана — четырёхметровый железный мамонт pic.twitter.com/jlI3aKdr1P — Актуальная политика (@Current_policy) 15 февраля 2017 г.

Отметим, ранее под руководством профессора Джорджа Черча специалисты разработали новый способ редактирования генов и признали его ошеломляющие возможности. Не меньше исследователей обрадовал тот факт, что в Сибири сохранились обледеневшие тела животных с пригодными для клонирования образцами ДНК.

Напомним, что мамонты вымерли более 4500 лет назад. Ученые до сих пор высказывают разные гипотезы о причинах вымирания мамонтов – от сокращения популяции из-за появления множества охотников до падения кометы.