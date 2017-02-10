У 83% россиян обнаружены родственные связи

Генетики исследовали ДНК людей, проживающих в разных уголках России, и обнаружили у 83% из них родственные связи. Полученные данные говорят о том, что шансы найти родственника в своем городе или в другом конце страны примерно равны.

Исследование проводили специалисты медико-генетического центра Genotek на основе данных 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных города. Среди низ был проведен тест "Генеалогия", который определяет родство по отцовской и материнской линиям, а также устанавливает этническую принадлежность.

В результате оказалось, что у 83% испытуемых есть как минимум один дальний родственник из той же случайной выборки, пишет газета "Известия". Так. в исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 — четвертого, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.

Как пояснил генеральный директор медицинского центра Валерий Ильинский, подобная ситуация может объясняться историческими факторами. Так, в послевоенные годы многие люди воспитывались в детских домах, архивы которых были уничтожены. Именно поэтому родственников людям было найти очень трудно, а иногда – и просто невозможно.

При этом, как отмечают врачи-генетики, родство в пятом-десятом поколении считается очень далеким, а потому это совершенно нормально. Однако существуют народы-изоляты, где степень родства гораздо более близкая – например, якуты или буряты.