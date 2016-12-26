Генетики расшифровали ДНК древнейших мумий на Земле

Ученые из Национального музея естественной истории Чили исследовали уникальные артефакты древней цивилизации. Они просканировали 15 древнейших мумий на Земле.

Спустя более чем семь тысяч лет после того, как мумии были забальзамированы индейцами чинчорро, они подверглись тщательному изучению. С помощью современных методов исследования мумии были просканированы. В результате ученым удалось расшифровать ДНК представителей древнего народа, проживавшего на территории современных Чили и Перу, сообщает Phys.org.

"Изучая эти тела, мы хотим понять, кем были и как жили индейцы чинчорро, чем они питались и являются ли они родичами современных чилийцев", – заявила Вероника Силва из Национального музея естественной истории Чили.

Чтобы проанализировать структуру ДНК мумий, было решено сделать снимки черепов и костей при помощи компьютерного томографа. Для решения этой задачи ученые взяли из запасников музея 15 мумий детей и младенцев, сообщает РИА Новости. Каждая из них была "разрезана" на тысячи виртуальных слоев толщиной в один миллиметр во время сканирования. Впоследствии эти слои, как объясняют ученые, будут объединены при помощи компьютера.

Примечательно, что у первой мумии, ставшей объектом исследования, отсутствовали кости. По мнению ученых, она была муляжом, куклой, изображающей человека, которого по каким-то неизвестным причинам не удалось превратить в мумию. Реконструкции и данные по анализу ДНК в ближайшее время помогут пролить свет на то, зачем чинчорро превращали своих близких в мумии, и установят их современных "наследников".

Напомним, цивилизация чинчорро возникла примерно десять тысяч лет назад в Южной Америке. Этот народ обитал в небольших поселениях, питался морепродуктами и вел простой образ жизни. Чинчорро стали одним из первых племен южноамериканских индейцев, освоивших технику мумификации. Сегодня ученые считают, что индейцы научились изготовлять мумии благодаря изменению климата, который сделал пустыню Атакама более благоприятной для жизни.