Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой
Сотрудник полиции Марк Скруби регулярно обменивался с коллегами порнографическими снимками и в итоге потерял работу. Отправляя им фото актрисы фильмов для взрослых, страж порядка отмечал ее сходство с детективом Изабель Ли, передает The Sun.
Узнав об этом, возмущенная начальница потребовала уволить Скруби. По ее словам, действия подчиненного вызывали чувства "смущения, отвращения и унижения". В свое оправдание обидчик заявил, что просто хотел пошутить.
Руководство посчитало, что такое поведение подрывает репутацию сотрудников правоохранительных органов. Речь идет не об однократном легкомысленном поступке, а о серии целенаправленных оскорблений, подчеркнули в полицейском департаменте.
За грубое нарушение дисциплины любитель порнографии был уволен и пожалел о содеянном. "Я очень хочу учиться на своих ошибках. Будучи офицером полиции, это единственное, что я хочу делать", – заявил Скруби. Впрочем, запоздалое раскаяние не повлияло на решение начальства.
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