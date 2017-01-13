Журналистку осудили на три года за подножку беженцу

Суд приговорил венгерскую журналистку Петра Ласло к трем годам лишения свободы условно. Она обвинялась в сознательном ударе сирийского мигранта с маленькой девочкой в руках.

Инцидент произошел осенью 2015 года на границе с Сербией, сообщает AFP. Оператор телеканала N1 поставила подножку беженцу, убегающему от полиции.



Позднее в интернете появилась видеозапись действий венгерской журналистки. Пользователи Сети были возмущены подобным поведением оператора. Руководство телеканала также решило уволить Петру Ласло.

Дело рассматривалось в венгерском городе Сегед. Судья не согласился с позицией адвокатов, согласно которой Петра Ласло пошла на такой шаг в целях самозащиты. В приговоре указано, что действия журналистки являются нарушением общественного порядка, спровоцировавшим "негодование и возмущение" людей.

Ранее прокуратура предъявила Петре Ласло обвинение в хулиганстве. По данным ведомства, она ударила беженца по подбородку, задев при этом маленького ребенка по колену.

Отметим, судьба мигранта за время следствия сложилась благополучно. Беженец переселился в Испанию и теперь работает тренером в одной из футбольных школ.