Изъятым из семей детям бесплатно помогут юристы

В Общественной палате проработают прорабатывают механизм бесплатной юридической помощи для изъятых из семьи детей. Адвокат, член ОП Анатолий Кучерена намерен собрать на одной площадке адвокатов, готовых оказывать помощь детям, когда ситуация с изъятием из семьи является спорной.

По мнению Кучерены, оказание бесплатной юридической помощи детям – это та возможность, которую нужно дать тем несовершеннолетним, которые оказываются в сложной ситуации. Речь о необходимости создания такого механизма шла в рамках круглого стола, посвященного вопросу изъятия детей из семьи.



Адвокат заявил, что намерен выйти с инициативой создания рабочей группы на базе нашей профильной комиссии Общественной палаты. К обсуждению и участию в практической реализации идеи планируется привлечь юристов, которые оказывали бы соответствующую помощь детям.

"Это отдельная тема, требующая отдельного внимания. Нас поддержала Московская палата адвокатов, в эту рабочую группу могут войти психологи и другие эксперты, – отметил Кучерена. – Принцип будет очень простой: мы разместим на сайте информацию и соберем адвокатов, которые готовы такой помощью заниматься".

По словам члена ОП, работа органов опеки и попечительства должна быть под жестким общественным контролем. Это связано с тем, что их деятельность вызывает много вопросов в обществе в плане практики правоприменения.

"Не всегда адекватно они действуют. Нужно помнить, что ребенок – это не вещь, это человек, и все, что с ним происходит, будет иметь последствия в его взрослой жизни. Что касается процедур, связанных с детьми, считаю, что нужно усилить роль Общественной палаты в контроле процедур изъятия детей и их передачи в соответствующие госучреждения", – подчеркнул Кучерена.

Он отметил, что тема изъятия детей – крайне чувствительная и непростая: "Проблема в том, что мир ребенка и взрослого – абсолютно разный. Ребенок не знает, что такое закон, что такое правила, у него свой мир, который заключается в его пространстве и отношениях с мамой и папой, – сказал адвокат. – Когда рушится этот мир, спустя какое-то время, когда ребенок становится взрослым, эти проблемы, по словам психологов, сказываются во взрослой жизни".

Анатолий Кучерена напомнил, что в Общественная палата занимаемся историей мальчика Егора-Матвея, который два года назад был похищен из роддома в Дедовске. "Для меня главный принцип всегда – если человеку не причинен вред, даже противоправно, делается добро – то это не зло. Я как практикующий адвокат могу сказать: да, у нас жестко наказываются за похищение людей, но, с другой стороны, если возбуждено уголовное дело, это не значит, что дело дойдет до суда. Что касается ребенка, понимаете, женщина сделала благо: ребенок был отказной, а она взяла его в семью", – заключил адвокат.