Российские добровольцы отомстили за погибших товарищей

В Сирии ликвидирован командир группировки, причастной к гибели российских добровольцев Григория Цуркану и Романа Заболотного. Террориста выследили бойцы из группы Вагнера.

В Telegram-канале "338" появилась информация о ликвидации 4 декабря лидера группировки, которая была причастна к гибели добровольцев из так называемой группы Вагнера. На след главаря террористической группы вышло элитное формирование спецназа под названием "Охотники за ИГИЛ" (ИГИЛ, "Исламское государство" – запрещенная в России террористическая организация).

По некоторым данным, это – разведывательная рота группы Вагнера, в составе которой служат российские добровольцы. Они устроили засаду к северу от приграничного города Абу-Камаль и в итоге ликвидировали командира группировки.

Убитый террорист принадлежал именно к тому отряду, который захватил в начале октября двух российских добровольцев – Романа Заболотного и Григория Цуркану. Это произошло во время атаки террористов на колонну сирийской армии, охраняемой группой Вагнера.

По свидетельствам очевидцев, "вагнеровцы" мужественно защищали свои позиции, несмотря на значительный численный перевес. Позже появилась информация, что захваченные в плен Заболотный и Цуркану были убиты боевиками после того, как отказались передать информацию о передвижениях проправительственных сил, а также примкнуть к "Исламскому государству". Их героический поступок и отвага признается в сирийской армии, где "вагнеровцев" упоминают с особым почтением.

Группа Вагнера действует в Сирии на стороне проправительственных сил и имеет с ними тесную координацию. Российские добровольцы успели зарекомендовать себя как профессионалы, оказывая помощь сирийской армии во многих ключевых операциях, таких как зачистка Акербатского котла и деблокада Дэйр эз-Зора.





Недавно в Сирии появился самодельный памятник российским добровольцам. Кто-то соорудил его из подручных материалов – камней, деревянной таблички и пулеметной ленты. О том, что он посвящен добровольцам из группы Вагнера, говорит тот факт, что на табличке высечены позывные погибших и пропавших на территории Сирии бойцов этой военной компании.