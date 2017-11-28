Памятник российским добровольцам появился в Сирии

В Сирии установили памятник российским добровольцам, погибшим и пропавшим без вести во время военной кампании. На деревянной табличке – позывные бойцов ЧВК Вагнера.

Судя по фотографии в Телеграмм-канале 338, памятник собран из подручных материалов – камней, деревянной таблички и пулеметной ленты. О том, что он посвящен добровольцам из ЧВК Вагнера, говорит тот факт, что на табличке высечены позывные погибших и пропавших на территории Сирии бойцов этой военной компании. Очевидно, что памятник установили сами добровольцы в память о своих товарищах.

Судя по всему, самодельный монумент находится на востоке Сирии, где бойцы ЧВК Вагнера оказывали серьезную поддержку войскам Башара Асада в борьбе против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Именно при содействии российских добровольцев удалось полностью освободить город Дэйр эз-Зор и переломить ход боевых действий в регионе.

За время своего присутствия в Сирии, добровольцы из ЧВК Вагнера зарекомендовали себя как храбрые и мужественные воины, отмечают в сирийской армии. Местные СМИ несколько недель назад опубликовали интервью сирийского солдата, который был свидетелем действий российских добровольцев в бою в районе поселка Аш-Шоуля.

По его словам, несмотря на значительное численное превосходство боевиков, добровольцы не стали отступать и пошли на террористов врукопашную. Именно в этом бою предположительно пропали без вести два россиянина – Григорий Цуркану и Роман Заболотный. Вероятно, именно их имена могут значиться на монументе, поскольку надпись на памятнике гласит "Вечная память погибшим и пропавшим в САР".

Сейчас бойцы ЧВК Вагнера продолжают помогать сирийской армии в освобождении территории страны от боевиков. По последним оперативным сводкам, 28 ноября был освобожден еще один населенный пункт – Аль-Ашара в провинции Дэйр эз-Зор.