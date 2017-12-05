Землю накрыла мощная магнитная буря

На Земле 5 декабря началась сильная магнитная буря. Эксперты считают, что аномалия спровоцирована ветром из корональной дыры на Солнце, передает телеканал "360".
"Никакой сенсации. Это все планово", – заявил глава Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергей Гайдаш. По его словам, на состоянии здоровья людей буря не скажется.
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