Землю накрыла мощная магнитная буря

На Земле 5 декабря началась сильная магнитная буря. Эксперты считают, что аномалия спровоцирована ветром из корональной дыры на Солнце, передает телеканал "360".

"Никакой сенсации. Это все планово", – заявил глава Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Сергей Гайдаш. По его словам, на состоянии здоровья людей буря не скажется.

