Онкоцентр Блохина заподозрили в поборах с пациентов

Столичные полицейские возбудили дело в отношении руководителей Онкологического центра имени Блохина. Врачей подозревают в том, что они брали деньги за лечение, которое должно быть бесплатным.

Предположительно, злоумышленникам удалось получить с больных 3,8 миллиона рублей, передает РЕН ТВ. По факту случившегося проводится проверка.