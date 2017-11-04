РЖД приостановили продажу билетов в общие и плацкартные вагоны

Компания "Российские железные дороги" объявила о приостановке продаж билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования. Эта мера коснется составов, которые отправляются с 1 января 2018 года.
Данное решение было обусловлено тем, что Федеральная антимонопольная служба пока не определилась с тарифами на пассажирские перевозки, передает РИА Новости. В РЖД отметили, что приостановка продаж не затронет "Сапсаны" и другие скоростные поезда.
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