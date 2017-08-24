Как российские герои борются с терроризмом в Сирии

Российским военным удалось выполнить в Сирии важную стратегическую задачу – прекратить гражданскую войну. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, это удалось сделать благодаря отделению умеренной оппозиции от террористов и введению зон деэскалации.

Заслуги российских военных в Сирии высоко оценивают даже наши потенциальные противники. Американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией "Непоколебимая решимость" в Ираке и Сирии далек от политики – он, как и российские солдаты и офицеры, находится на передовой борьбы с терроризмом. "Россияне были и остаются профессиональными, искренними и дисциплинированными людьми", – так оценил качества наших военных боевой генерал.

К сожалению, сирийская кампания, как и любая военная операция, связана с потерями. Имена россиян, погибших в Сирии, становятся известны общественности и журналистам. Родина знает и помнит своих героев – как кадровых военных, так и добровольцев,например, из так называемой "ЧВК Вагнера" .





Штурмовой БМП, оренбургский казак Алексей Стариков, оказавшись в ловушке у террористов в Сирии, отказался сдаваться в плен и вел бой до последнего. Он заживо сгорел в боевой машине, отвлекая террористов на себя.

Пулеметчик Руслан Сахипов из Саратова, защищая Пальмиру от боевиков, получил смертельное ранение в голову и скончался в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

Ростовчанина Андрея Ишкова вражеская пуля настигла, когда он наводил на цели ПТУР. Ничто не мешало продолжать ему размеренную жизнь, работая горным инженером в Ростове-на-Дону, однако он выбрал путь защитника родины. Показательно, что большинство погибших приходится на разведывательно-штурмовые роты, которые первыми продвигаются в сторону фронта, либо заходят в тыл врага. В них служат преимущественно добровольцы.



Разведчик Виктор Хацуков получил при выполнении задания двойное ранение в голову, от которого скончался в сирийской больнице. Еще один разведчик, Роман Анищенко, был смертельно ранен самодельной миной во время артобстрела.

Российские добровольцы в Сирии продолжают славную воинскую традицию идти к победе до конца, несмотря на неизбежные потери. В нашей стране помнят и чтут память героев. Всех, кто погиб, защищая страну от террористов на дальних подступах.