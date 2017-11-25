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Общество

Добровольцы из ЧВК "Вагнера" разберутся с диверсантами в ЛНР

Фото: https://www.instagram.com/soldat.pro/
Пользователей Сети взолновали последние известия из Луганска. Однако они быстро нашли самый действенный рецепт стабилизации обстановки в ЛНР. В большинстве своем блогеры и эксперты уверены: быстро разобраться с проблемами в провозглашенной республике сможет "группа Вагнера".
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О прибытии "вагнеровцев" в Луганскую народную республику уже вовсю трубят украинские СМИ. Беспокоятся они не напрасно: бойцы группы хорошо запомнились служащим ВСУ еще с 2014 года, когда они защищали от атак украинской армии мирных жителей Донбасса. Предполагают, что они действовали там до февраля 2015-го.

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О кризисе в Луганске стало известно 21 ноября. На улицах города появились вооружённые люди без знаков отличия, с белыми повязками на руках. Впоследствии из республики поступала противоречивая информация. Некоторые источники сообщили, что в ЛНР была предотвращена попытка государственного переворота.

В соцсетях новости вызвали бурную реакцию. Многие пользователи высказывали рекомендации: направить в Луганск "группу Вагнера". Они были убеждены: "вагнеровцы" сразу наведут порядок. И такая уверенность появилась не на пустом месте.

Группа подтвердила свою и без того грозную репутацию действиями в Сирии.Группа сражалась на передовой самых знаковых сражений против "Исламского государства" (запрещенной в России организации). Российские добровольцы помогали освобождать кварталы Алеппо, освобождали Пальмиру, громили "игиловцев" в акербатском котле, первыми прорвались в Дейр-эз-Зор, а впоследствии успешно форсировали Евфрат. Недавно они завершили освобождение провинции Дейр-эз-Зор, взяв последний оплот террористов в Сирии – город Абу-Кемаль.

Наблюдатели – в частности, военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков– неоднократно отмечали характерный профессиональный почерк "вагнеровцев". Бойцы демонстрируют отменную выучку и вооружены самым современным оружием.

ВСУ уже попытались восользоваться возникшей в ЛНР нестабильностью. Украинские военные признали, что в Донбасе сорвалось их крупное наступление: вооруженные силы ЛДНР успели перебросить на потенциально опасные участки подкрепления. Если данные украинских СМИ верны, то в дело скоро вступят (или уже вступили) бойцы Вагнера. Они умеют наводить порядок, да и опыт работы в ЛНР у них есть. Можнобыть уверенным, что ситуаия быстро стабилизируется.


Автор: Андрей Евлампиев25 ноября 2017, 20:56

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