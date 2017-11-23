Кто наведет порядок в Луганске

Из ЛНР продолжает поступать противоречивая информация, которая свидетельствует о дестабилизации обстановки внутри республики. Пока эксперты анализируют происходящее, пытаясь выяснить причины обострения, в соцсетях активно предлагают свои варианты урегулирования кризиса.

Ситуация в ЛНР действительно довольно запутанная. Информация, поступающая в СМИ, настолько противоречива, что точной картины представить практически невозможно. Два дня назад центр Луганска захватили вооруженные люди в камуфляже, а теперь оттуда приходят сообщения о том, что руководство республики выехало в Россию.

Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске, но известно, что Кремль поддерживает контакты с руководством самопровозглашенных республик. 15 ноября президент Владимир Путин впервые провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР, речь шла об организации процесса обмена пленными с украинской стороной.

Эксперты сходятся в одном: власти в Луганске не контролируют ситуацию и это может в значительной степени помешать восстановлению мира во всем регионе. Тем временем в соцсетях с беспокойством отнеслись к обострившейся ситуации в ЛНР, а многие пользователи выступили с предложением пригласить в республику бойцов из ЧВК Вагнера для поддержания порядка, отмечает издание "Блокнот".

В своих сообщениях пользователи отмечают, что именно благодаря профессионализму российских добровольцев, имеющих в распоряжении передовую военную технику, была в кратчайшие сроки урегулирована ситуация в восточном регионе Сирии – Дейр-эз-Зоре. Бойцы показали грамотную, слаженную работу в арабской республике, действуя при полном согласовании с войсками Башара Асада, что обеспечило правительственным силам заметное преимущество над разрозненными группировками боевиков.





Напомним, что до начала усиленной антитеррористической операции в Сирии, согласно множественным сообщениям СМИ, добровольцы из ЧВК Вагнера помогали обеспечивать безопасность мирного населения на Донбассе. Как отмечают пользователи соцсетей, тогда внутри самопровозглашенных республик, несмотря на постоянные провокации со стороны Киева, сохранялся порядок.

Стоит отметить, что заявления пользователей соцсетей в большинстве своем основаны на вполне объективной оценке ситуации в Сирии. Как известно, буквально на днях правительственным силам и бойцам ЧВК Вагнера удалось полностью сломить террористов, получив контроль над стратегическими позициями в стране.

Основываясь на этом, пользователи предполагают, что российские добровольцы смогли бы способствовать и разрешению кризиса в Луганске. В любом случае, обострение обстановки внутри республики существенно влияет на общую картину на востоке Украины, усложняя процесс восстановления мира в регионе.