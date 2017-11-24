В России ограничат продажу алкоголя

Минздрав подготовил новый законопроект, касающийся продажи алкогольных напитков. Согласно документу, в магазинах, кафе и ресторанах не будут продавать спиртное тем, кто и так уже изрядно пьян.

Ограничения на продажу алкоголя планируется ввести 1 сентября 2018 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к Минздраву. Согласно документу, продавцы магазинов, ресторанов и баров должны будут отказываться продавать спиртное нетрезвым клиентам.

Такая мера предусмотрена поправками к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. По задумке авторов инициативы, она приведет к снижению потребления алкоголя.

Пока точно не разработаны критерии определения уровня опьянения покупателя. Однако Минздрав планирует внести доработки в документ и в подзаконных актах указать признаки, на основании которых будут отказывать в покупке спиртного.

В целом эксперты положительно оценили законопроект, отметив, что ограничение на продажу алкоголя пьяным людям убережет их от неприятных ситуаций. Меньше шансов, что человек упадет на улице, замерзнет или нанесет себе какую-то травму.

Однако специалисты не уверены в том, что можно будет установить четкие критерии для определения уровня опьянения. И если этот параметр будет субъективным, законопроект открывает возможности для злоупотреблений и конфликтных ситуаций.