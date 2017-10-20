Киев терроризирует бывшего мужа Максаковой

Украинская прокуратура направила ходатайство о вручении подозрения бывшему гражданскому мужу Марии Максаковой Владимиру Тюрину. В Киеве его считают заказчиком убийства экс-депутата Дениса Вороненкова.

Сотрудники украинской прокуратуры обратились к коллегам из России с просьбой вручить подозрение Тюрину. Если он не явится для получения официального документа, Киев может объявить бывшего мужа Максаковой в международный розыск.

Очевидно, что Тюрин, отрицающий свою причастность к убийству Вороненкова, добровольно не поедет на Украину, поэтому судить его там будут заочно. Такое предположение высказал киевский прокурор Роман Говда.

Генпрокуратура Украины в начале октября отчиталась, что убийство Дениса Вороненкова практически раскрыто: следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей преступления. Заказчиком назван бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин, организаторами и исполнителями были пятеро украинцев, напоминает РБК.​

Как писали Dni.Ru, Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Из России на Украину Вороненков перебрался в 2016 году вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой. В России он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Владимир Тюрин широко известен в криминальных кругах. Утверждается, что он имеет обширные связи среди влиятельных бизнесменов, высокопоставленных политиков и чиновников, а также в мире искусства и шоу-бизнеса (он помогал многим звездам Большого театра).