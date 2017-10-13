От сына голой россиянки скрывают ее смерть в Доминикане

Ребенок погибшей в Доминикане россиянки не знает, что его мать умерла. Семья решила, что о трагедии малышу должен сообщить отец.

Теперь отцу мальчика Александру предстоит поездка в Златоуст. Именно там живет семья и сын погибшей Натальи. "По договоренности так решили, потому что школа у него там, потому что ему удобнее. Видеть-то я его видел", — пояснил мужчина.

По словам Александра, с Натальей и сыном он поддерживал отношения, но о работе женщины в эскорте не слышал. "Я вообще не знаю, чем она занималась. Вот у нас есть общий ребенок. Она разве мне скажет, если это так? Наша семья – если бы такое узнали, то давно бы забрали ребенка, и все. У нас никаких сведений об этом нет", – сказал он.

Александру Наталья говорила, что занималась визами, встречала туристов из России и стран СНГ. Мужчина периодически виделся с матерью своего сына за границей и ничего подозрительного в ее жизни не замечал, передает РЕН ТВ.

"Я в Европу часто езжу, видел ее там. Мы обедали иногда. Все было у нее хорошо, в деньгах она не нуждалась. Сына отправляли когда, я его в Москве встречал. Платил я только за билет для сына, а за сестру и племянника билеты оплачивала она", — отметил мужчина.

При этом Александр не знает, есть ли у Натальи какие-то деньги в Каннах. "У нее, может, что-то и осталось, не знаю. У меня у самого все есть, я довольно обеспеченный человек", – заявил он.

Мужчина готов оказать поддержку родственникам бывшей возлюбленной. По его словам, он уже связывался с российским консулом.

Как писали Dni.Ru, трагедия произошла, когда Наталья ехала с подругой из Украины в Пунта-Кану. Девушка разделась до трусов и по пояс вылезла из окна машины.

В этот момент ее спутница, которая управляла транспортным средством, немного повернула руль вправо, и Наталья ударилась головой о дорожный знак. Россиянка скончалась через несколько часов в больнице.