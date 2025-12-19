Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр

Психиатр Василий Шуров высказал свое мнение о ситуации с Ларисой Долиной, чья репутация серьезно пострадала в результате действий мошенников.

По словам специалиста, причиной, по которой злоумышленники смогли обмануть артистку, является ее мания величия и чрезмерная уверенность в себе. Шуров охарактеризовал Долину как нарцисса и истероида, "потрепанного жизнью", который носит маску успешной и уверенной в себе женщины.

Эксперт отметил, что токсичность личности Долиной и ее вера в собственную безнаказанность сделали ее уязвимой для манипуляций. Психиатр подчеркнул, что во время взаимодействия с мошенниками артистка не находилась в невменяемом состоянии. По словам Шурова, злоумышленники хорошо подготовились к общению с певицей и смогли "профессионально ее развести".

Специалист также отметил, что отсутствие состояния аффекта или психоза у Долиной затрудняет понимание ее действий. "Просто человек все время на своей волне, мало кого слушающий", — цитирует его издание "Абзац".

Ситуация усугубляется тем фактом, что Долина продавала свою столичную квартиру в состоянии психического расстройства. Это было подтверждено результатами психиатрической экспертизы, которая была представлена в решении Верховного суда России. Эксперты пришли к выводу, что данное состояние мешало артистке осознанно принимать решения и адекватно оценивать свои действия в момент заключения сделки.