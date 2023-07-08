Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Суббота 8 июля

17:31"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова 16:55"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат 16:15"Впереди 2 года лечения": маленький сын Диброва пожаловался на боль 15:43"Деньги не вытрут слезы": Пригожин примкнул к Валерии с крестом 14:30Страсти на кладбище: могилу Жанны Фриске осквернили поклонники 13:33"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище 12:12Милохин показал завтрак из вареных яиц 11:38"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова 10:05"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике 08:08Солнечный удар: первая помощь в три шага 06:35Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть 04:02Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво 02:23Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню 00:09Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро 22:39Ситуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 20:37"Надо маму любить": партнер Бузовой сообщил о планах на дочь 19:21"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза 18:14Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 16:03"Все решила сама": заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу 14:40В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 12:50Ксения Бородина намекнула на новые отношения: Засветила своего 11:40Новостройки в ЮВАО подорожали на 106% 11:20Сказка о потерянном времени: почему россияне жалеют о ремонте 11:00Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей 10:40Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию 09:40Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: объяснил дизайнер 09:10"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина 08:49Аферисты придумали новую схему мошенничества с недвижимостью 08:20Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально 08:00Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель" 06:37"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN 04:11Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой 02:10Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут "Непослушник 2" и другие фильмы 00:36Крупнейшие застройщики Москвы в 2023 году 22:56Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 21:23"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно 19:24"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям 18:26"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино 17:29Передвигается с трудом: травмированный Джонни Депп появился на публике 16:36"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой 15:55День рождения Далай-ламы: в России празднуют 88-летие лидера буддистов 15:00Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи 13:37Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом 12:00Столичные ЖК с лучшими продажами на старте 11:40В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство 11:20Не Прохор и не Шаляпин: 39-летний певец объяснил смену родного имени и фамилии по паспорту 11:00Какие риски несут супруги при покупке недвижимости в ипотеку 10:20Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ 10:00Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой 09:00Россиянам объяснили, как отличить настоящих газовиков от мошенников
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Впереди 2 года лечения": маленький сын Диброва пожаловался на боль

"Впереди 2 года лечения": маленький сын Диброва пожаловался на боль
351

Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером" Дмитрий Дибров – многодетный отец. В нынешнем браке жена Полина подарила ему троих сыновей. Один из мальчиков сейчас проходит важный этап.

Женщины всегда стремятся к совершенству, и это касается не только внешности, но и здоровья своих детей. Полина Диброва, известная подруга и жена телеведущего Дмитрия Диброва, решила улучшить состояние 13-летнего сына Александра.

Знаменитость поделилась в соцсети новостью — мальчику поставили брекеты. "Рот полный железок. И главное, их нельзя потерять! Впереди два года лечения", — объяснила Полина. Теперь подросток будет наблюдаться у специалистов, чтобы те контролировали процесс преображения улыбки.

Брекеты — один из самых популярных способов исправления неправильного прикуса и выравнивания зубов. По словам Полины, в 13 лет самое время носить этот металлический аксессуар. Что думает об этом Дмитрий Дибров, она не уточнила.

Зато именитая мать расспросила об ощущениях своего наследника. Александр пожаловался на боль, которую испытывал первое время после установки брекетов. Зато сейчас с зубами никакого дискомфорта нет. Мальчику удобно, и это самое главное.

Недавно Дмитрий Дибров вывез свою семью за границу. Сейчас он и Полина вместе с детьми отдыхают в Монте-Карло. На улице очень жарко, но насыщенная программа в путешествии отвлекает от мелких неудобств.

8 июля 2023, 16:15
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Соцсети • Требует проверки

Фоторепортаж

Дети Диброва дебютировали на подиуме

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

"Непростой день": жена Диброва рассказала об операции среднего сына

"Старая раскоряка с молодой девчонкой": известный блогер раскритиковал брак Диброва
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова

"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова
Телеведущий Борис Корчевников самоотверженно трудился на телевидении, несмотря на проблемы со слухом. Журналист сумел подобрать ключик к сердцам многих известных людей.

"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат

"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат
Влюбленные тайно расписались без лишних глаз. Актер Чадов наконец-то решился узаконить отношения. Слухи о женитьбе звезды российского кино на протяжении нескольких месяцев будоражили умы поклонников.

"Деньги не вытрут слезы": Пригожин примкнул к Валерии с крестом

"Деньги не вытрут слезы": Пригожин примкнул к Валерии с крестом
В этот непростой день Иосиф Пригожин излил душу росссиянам. Около полудня он дал понять, как важна для него певица Валерия. 8 июля 2023 года россияне отмечают светлый праздник — День семьи, любви и верности.

Страсти на кладбище: могилу Жанны Фриске осквернили поклонники

Страсти на кладбище: могилу Жанны Фриске осквернили поклонники
На святое посягнули! Место захоронения Жанны Фриске привлекло внимание безбожников. Российская поп-звезда скончалась 15 июня 2015 года, уступив в борьбе с тяжелой болезнью.

"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище

"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище
Знаменитость из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк получила удар в спину. Уже четыре года очаровательная актриса не появляется на экранах и не выходит на связь.

Выбор читателей

07/07ПтнНочью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 07/07Птн"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина 06/07Чтв"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино 07/07ПтнСитуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 06/07ЧтвПоследний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 07/07ПтнНаталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально