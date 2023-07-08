"Впереди 2 года лечения": маленький сын Диброва пожаловался на боль

Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером" Дмитрий Дибров – многодетный отец. В нынешнем браке жена Полина подарила ему троих сыновей. Один из мальчиков сейчас проходит важный этап.

Женщины всегда стремятся к совершенству, и это касается не только внешности, но и здоровья своих детей. Полина Диброва, известная подруга и жена телеведущего Дмитрия Диброва, решила улучшить состояние 13-летнего сына Александра.

Знаменитость поделилась в соцсети новостью — мальчику поставили брекеты. "Рот полный железок. И главное, их нельзя потерять! Впереди два года лечения", — объяснила Полина. Теперь подросток будет наблюдаться у специалистов, чтобы те контролировали процесс преображения улыбки.

Брекеты — один из самых популярных способов исправления неправильного прикуса и выравнивания зубов. По словам Полины, в 13 лет самое время носить этот металлический аксессуар. Что думает об этом Дмитрий Дибров, она не уточнила.

Зато именитая мать расспросила об ощущениях своего наследника. Александр пожаловался на боль, которую испытывал первое время после установки брекетов. Зато сейчас с зубами никакого дискомфорта нет. Мальчику удобно, и это самое главное.

Недавно Дмитрий Дибров вывез свою семью за границу. Сейчас он и Полина вместе с детьми отдыхают в Монте-Карло. На улице очень жарко, но насыщенная программа в путешествии отвлекает от мелких неудобств.