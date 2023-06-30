"Старая раскоряка с молодой девчонкой": известный блогер раскритиковал брак Диброва

Ведущего ютуб-шоу удивила одна из последних публикаций Полины Дибровой в соцсетях.

Со стороны семья Дмитрия Диброва кажется идеальной. Он больше 10 лет счастливо женат на молодой супруге Полине Дибровой и воспитывает с ней троих сыновей. Пара демонстрирует идиллию на публике и никогда не дает намеков на то, что в их союзе может быть что-то не так. Однако это не мешает злопыхателям критиковать брак шоумена.

С тех пор как Полина Диброва начала принимать ухаживания Дмитрия Диброва, общественность не перестает обсуждать их внушительную разницу в возрасте. Многим по-прежнему не дает покоя, что 63-летний телеведущий женился на модели, которая моложе его на 29 лет. Супруги уверяют, что этот факт не мешает им в семейной жизни, но некоторые продолжают пророчить паре расставание.

Сегодня о неравном браке журналиста высказался ведущий ютуб-шоу Anton S Live. Блогер обрушился на семью с критикой, сославшись на одну последних публикаций Полины Дибровой. Модель опубликовала совместный снимок с мужем, сделанный во время фотосессии, и пожаловалась, что им было нелегко позировать для обложки. Ведущий шоу удивился, что ее заботит именно это, а не внушительная разница в возрасте с супругом.

"Старая раскоряка стоит рядом с молодой девчонкой. Для нее сложно не жить с Дибровым, не делить с ним постель, не рожать от него детей, а для нее, оказывается, непросто сняться на обложке с этим старым человеком", – раскритиковал брак Диброва известный блогер.