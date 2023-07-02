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Воскресенье 2 июля

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Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым

Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым
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Мариэтта Цигаль-Полищук призналась, как сильно ей не хватает матери.

С дочерью у Любови Полищук не всегда были теплые отношения. По-настоящему сблизиться с мамой Мариэтта смогла только за пару лет до ее смерти. Она с грустью вспоминает свои последние встречи с родным человеком.

Мариэтта Цигаль-Полищук редко дает интервью и старается не говорить о личной жизни. Однако актриса все же решила прокомментировать сплетни вокруг ее семьи. Уже несколько лет ходят слухи, что после смерти Любови Полищук у ее наследников не все гладко. Якобы Алексей Макаров – старший ребенок артистки – и его сестра поссорились из-за роскошной квартиры, которая досталась им в наследство.

Но... Слухи оказались лишь слухами. По словам Мариэтты, у них с братом все хорошо, они продолжают общаться. Как отметила наследница Любови Полищук, если людям так нравится сочинять про ее семью небылицы, она ничего не имеет против – главное, что в реальности все в порядке.

Мариэтта Цигаль-Полищук пошла по стопам звездный матери и тоже стала актрисой. Одной из последних громких работ стали съемки в сериале о жизни Фаины Раневской, там она исполнила главную роль. Критики и зрители отметили, что Мариэтта Цигаль-Полищук отлично вжилась в образ великой русской актрисы. Правда, по словам самой артистки, все-таки многосерийную ленту нельзя считать биографией Фаины Георгиевны, скорее, фантазией на тему.

Помимо работы, Мариэтта Цигаль-Полищук посвящает время сыну Грише. Она старается сохранять приватность, а если журналистам и удается с ней поговорить, то в основном на темы творчества.

2 июля 2023, 13:16
Alexandr Yakovlev/Russian Look/www.globallookpress.com
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