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"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером

"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером
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Последнее время взоры общественности устремлены на 92-летнего актера Ивана Краско, которого подозревают в романе с его молодой помощницей.

Скандал вокруг личной жизни Ивана Краско не утихает. По слухам, известный актер начал отношения со своей помощницей, 28-летней Дарьей Пашковой. Девушка сама подтвердила эту информацию и рассказала о близкой и теплой дружбе с артистом.

По словам Дарьи, она получает деньги за время, которое проводит с Краско. Она также отметила, что общение с ним помогает ей компенсировать отсутствие внимания со стороны родственников в детстве. Однако помощница актера подчеркнула, что материальная составляющая тоже имеет значение в отношениях. На данный момент у Пашковой есть парень, который не рад ее близкому общению с актером. "Молодой человек сто процентов ревнует, я это чувствую. Но Иван Иванович тоже начинает. Была пара моментов", — заинтриговала девушка.

Интерес к возможному роману Ивана Краско и Дарьи Пашковой вызывает неподдельный интерес у публики, учитывая возрастные различия между ними. Дарье всего 28 лет, в то время Иван Краско является настоящим долгожителем – актеру уже 92 года. Несмотря на это, актер продолжает работать и держать себя в форме благодаря здоровому образу жизни и регулярным тренировкам.

В любом случае, отношения между Иваном Краско и Дарьей Пашковой остаются загадкой для публики. Однако, если эта информация окажется правдой, то это будет еще один скандал в личной жизни известного актера.

19 июня 2023, 14:20
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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